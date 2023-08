"Preso, porca t***a!": è tutta in un messaggio l'adrenalina per la cattura di Sacha, in fuga nei boschi per 36 ore [VIDEO]

"Preso, porca t***a!"

E' questo il messaggio che corre, dalle 10 di questa mattina, tra gli uomini dell'Arma che, dal pomeriggio del 16 agosto, sono stati impegnati nelle ricerche del 21enne olandese Sacha Chang, accusato del duplice omicidio avvenuto a Montaldo di Mondovì.

Le parole del colonnello Carubia ai microfoni di decine di testate. Sul posto la nostra corrispondente di zona Arianna Pronestì

Sacha è stato catturato in località San Bernardo, al termine di via Sant'Elena, sul monte Savino, nei pressi di una cappella conosciuta da chi frequenta quella valli, nel territorio di Torre Mondovì, una manciata di chilometri dalla casa in cui era stato ospite per qualche giorno e da dove ieri sarebbe dovuto partire per tornare a casa, in Olanda, con il padre. Ma lo ha ucciso. E ha ucciso anche il connazionale, Bert, quell'uomo gentile e integrato, stimato e benvoluto da tutti a Montaldo.

Era nella boscaglia, non avrebbe opposto resistenza. E' stato catturato vivo, perché "non si spara ad un uomo disarmato". Lo porteranno nella caserma dei Carabinieri a Mondovì, ma prima ci sarà un passaggio all'ospedale di Mondovì, dove sarà quasi certamente sottoposto ad analisi mediche, anche se fisicamente sta bene.

L'arrivo del giovane al Regina Montis Regalis di Mondovì

Nonostante le 36 ore nei boschi, senza cibo, vestito solo di maglietta e calzoncini probabilmente ancora fradici per la pioggia di ieri sera. E' sulla psiche che si dovrà indagare, per capire cosa abbia scatenato in lui la furia omicida.

Il passaggio delle auto dell'Arma. In una di queste c'è il 21enne. Video di Arianna Pronestì

Stamattina le ricerche erano riprese allargando l'area, ma nemmeno troppo, perché gli inquirenti sapevano che era lì. Lo avevano visto ieri mattina, alle 8, facendoselo sfuggire per un soffio. C'erano dei segnali, impronte, il possibile giaciglio della prima notte.

Alle ricerche si erano aggiunti, dalle prime ore del giorno, oggi, anche i cacciatori della zona, perché la conoscono bene, meglio di chiunque altro. Il sindaco Giovanni Balbo, al telefono: "So che lo hanno preso. Lo hanno preso. Al momento non so altro. Siamo tutti sollevati".

Ieri il colonnello Carubia, comandante provinciale dell'Arma, aveva detto: "Non ci sono novità. Le avremo quando lo avremo preso".

Ora lo hanno preso. E si proverà a capire cosa sia successo in quel maledetto pomeriggio che ha sconvolto la vita di un paesino e di una intera valle, dove mai si erano visti così tanti uomini in divisa e giornalisti.

Robaldo: "Alla comunità di Montaldo vicinanza di tutta la Granda"

"Sono stato informato dal Prefetto Triolo della cattura del fuggitivo Sacha Chang.

Sono rimasto in contatto per tutto questo tempo con il sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo, cosicché il consigliere Pietro Danna con il sindaco di Torre Mondovì, Gianrenzo Taravello, ai quali abbiamo rinnovato la vicinanza di tutti i cittadini della Granda alle Comunità da loro guidate.

Parimenti, esprimo l'apprezzamento dell'intera provincia alle Forze dell'Ordine coinvolte nella ricerca e nelle indagini, così come ai cacciatori che vi hanno contribuito".