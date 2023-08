Catturato Sacha, il colonnello Carubia: "Era una priorità. Per assicurarlo alla giustizia, ma anche per salvargli la vita"

Giornalisti delle principali testate ed emittenti televisive nazionali, a Cuneo, per la conferenza stampa presso il Comando provinciale dei carabinieri in corso Soleri.

Presenti anche due emittenti olandesi, che hanno fatto i complimenti al comandante colonnello Giuseppe Carubia.

Tutti in sala conferenze per ascoltare i dettagli della lunga operazione in valle Corsaglia, durata quasi 48 ore e terminata con la cattura del 21enne fuggiasco. Operazione che ha coinvolto anche il Consolato olandese e che ha richiesto delle attività di polizia internazionale.

Duecento uomini del comando provinciale, il supporto del primo reggimento Moncalieri, i cinofili di Volpiano, il nucleo elicotteri di Pisa, Albenga e Pratica di Mare. Oggi, se non ci fosse stata la cattura, sarebbe intervenuto anche il nucleo droni.

Carubia ha illustrato tutte le fasi, dall'avvistamento ravvicinato ieri mattina, attorno alle 8, quando lo hanno perso per un soffio. Lo hanno fermato, lui si è divincolato ed è corso via a gran velocità, lanciandosi giù da una discesa molto impervia. Un ragazzo agile, atletico, forte: è sempre stato sottolienato. "Abbiamo provato un profondo scoramento, è stato come vedersi annullare un rigore. Ma almeno avevamo la certezza che si trovava lì, dove abbiamo intensificato le ricerche".

L'intervista al colonnelo Carubia



Stamattina l'allargamento della zona, tutta un sali e scendi, forse l'area più boschiva della provincia, caratterizzata da notevoli dislivelli. "Ieri lo abbiamo visto a 600 metri di altitudine e oggi lo abbiamo trovato a 1300, nei pressi della cappella di San Bernardo, su una panchina al sole".

A trovarlo tre carabinieri - un maresciallo e due effettivi -, assieme a dei cacciatori, o, come sono stati definiti, "conoscitori d’area".

Dormiva, era nudo, sfinito, spossato. Si era tolto gli abiti - non ancora trovati - inzuppati dalla pioggia della sera precedente. Ci ha messo un po' ad aprire gli occhi e a svegliarsi. Era debole, da due giorni senza cibo.

"Nessuna collaborazione da parte sua. Non ha voluto nemmeno l'acqua da noi. Non ha opposto resistenza. E' stato passivo ma non collaborativo. Era veramente stremato, si vedeva. Pieno di graffi, nuso, al sole per scaldarsi. Era una priorità catturarlo, per assicurarlo alla giustizia e restituire serenità ad una comunità fortemente provata. E per salvargli la vita. Non avrebbe retto a lungo", continua Carubia.

Sacha è in ospedale a Mondovì, dove lo stanno reidratando e dove ha potuto mangiare. Sarà trasferito in carcere al Cerialdo di Cuneo già in giornata.

E' malato, ha problemi psichiatrici? "Non sono emersi elementi in questa direzione. In casa non è stato trovato niente, né farmaci né documentazione a riguardo".

Tutta da chiarire, quindi, la questione. Così come molte altre.

"La famiglia del ragazzo - specifica ancora il colonnello - è qui dalla giornata di ieri. Tra questi, la madre". Di cui, ad oggi, non si era ancora mai parlato.

Sacha andrà in carcere, si spera in una sua collaborazione, in qualche risposta. Per ora non ha aperto bocca, non ha detto niente, nonostante la presenza di un carabiniere che parla bene l'olandese e che gli ha subito parlato nella sua lingua.

Le indagini proseguono. Gli elementi raccolti, le testimonianze, i vicini di casa, gli operai al lavoro per la piscina dietro la casa. Tutto sarà necessario per ricostruire gli accadimenti di un pomeriggio di sangue a Montaldo Mondovì.

La diretta della conferenza stampa