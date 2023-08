Recuperati i due alpinisti bloccati in cordata oltre bivacco Barenghi, in alta val Maira

Aggiornamento delle 19.39

I due alpinisti bloccati in cordata sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco, giunti sul posto con l'ausilio dell'elicottero. Entrambi stavano bene, non erano feriti. Non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

Una cordata di alpinisti è bloccata in Alta Val Maira, oltre Bivacco Barenghi, nel comune di Acceglio.

Non ci sarebbero feriti.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con i vigili del fuoco. Si attende l'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco.