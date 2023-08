Degrado e bivacchi abusivi: intervento nell'area dell'ex Mercato delle Uve a Cuneo

Numerosi gli interventi delle pattuglie del Pronto Intervento e del Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale di Cuneo, finalizzati al contrasto al degrado urbano in varie zone della città. In particolare nell'area attigua all'ex Mercato delle Uve, vicino a Discesa Marconi, dove è stato richiesto l'intervento del consorzio ecologico cuneese per la pulizia degli spazi verdi, pieni di rifiuti vari.

Sempre in giornata un intervento di più equipaggi per ritrovare un'anziana signora dispersa, del 1935. Intervento con lieto fine con la signora riunita con i parenti e pronta a ritornare a casa