Morto l'ingegner Ivo Pellegrino: fatale, per lui, un malore in montagna ad Acceglio

Sta iniziando a circolare e a destare profondo cordoglio la notizia che arriva dalla Valle Maira, dove questa mattina è deceduto l'ingegner Ivo Pellegrino. Avrebbe compiuto 71 il prossimo ottobre.

Dalle prime informazioni, sarebbe morto per un malore mentre si trovava nella zona di Chiappera, ad Acceglio. Era lassù per partecipare all'inaugurazione di un sentiero dedicato al dottor Valentino Menardo, a lungo responsabile del Centro di Algologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Suo grande amico, scomparso a febbraio dello scorso anno.

Purtroppo un malore gli è stato fatale.

Pellegrino era molto conosciuto e stimato. Era anche nel Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo.

Aveva lo studio a Roccabruna, in via Valli Occitane, dove viveva, ed era specializzato in piani di sicurezza e collaudi per i grandi eventi, dalle fiere ai concerti. Era impegnato in tante attività e aveva tante passioni, tra cui quella per le radio. Era infatti un preparato radioamatore.

La notizia ha iniziato a circolare da qualche ora in paese, dove era un punto di riferimento. E' in corso il recupero e trasporto della salma, che sarà probabilmente portata nelle camere mortuarie di Cuneo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il sindaco Marco Arneodo, fuori zona per qualche giorno, non nasconde il suo dispiacere per la notizia: "Ivo era uno stimatissimo professionista, ci si conosce da una vita. Una persona seria e capace. E' davvero una notizia dolorosa per me e per la comunità di Roccabruna. Siamo vicini alla famiglia, io come sindaco con tutta l'amministrazione".

Lascia la moglie Alma e i figli Elia e Ugo.