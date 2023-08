Aumenta l'interesse per i viaggi internazionali in Egitto, Grecia e Stati Uniti: Arché Travel Offre itinerari su misura

La stagione estiva 2023 promette di essere caratterizzata da viaggi oltre confine per un numero considerevole di italiani. Secondo l'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, basato su un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su 581 agenzie di viaggio, è previsto che ben 3,9 milioni di italiani si sposteranno durante il trimestre estivo appoggiandosi ad agenzie di viaggio e ai tour operator. E quanti desiderano intraprendere un tour indimenticabile, immergendosi nella tradizione dell’Antico Egitto o di altre destinazioni da sogno possono rivolgersi ad Arché Travel.

Ma torniamo all’indagine. Tra le mete più gettonate spiccano Grecia, Spagna, Egitto, Stati Uniti e Giappone, che registrano un aumento del 21,1% rispetto all'estate 2022. Le crociere sono al primo posto nella classifica dei tipi di viaggio più richiesti.

Gli operatori turistici sperano di tornare ai livelli di attività che hanno distinto il 2019, prevedendo una crescita complessiva del 6,8%. Tra giugno e agosto, si ritiene che saranno prenotati circa 1,6 milioni di pacchetti vacanze presso agenzie e tour operator. Di questi, 1,1 milioni prevedono una destinazione internazionale, mentre oltre 500.000 vedono l’Italia come scelta.

Uno dei fattori che influisce sui viaggi in Italia è l'aumento dei costi. Nonostante l'offerta di pacchetti a tariffe flessibili sia aumentata, si è osservato un incremento medio del 25% rispetto all'estate del 2022. D'altro canto, c'è una fetta della popolazione italiana che è più sensibile all'aumento dei prezzi e che predilige attendere le offerte last-minute.

Partendo sempre da quanto emerge dall’indagine, si riscontra un grande interesse per le crociere, specie quelle sul Nilo. È inoltre evidente una ripresa dei viaggi intercontinentali. Le destinazioni balneari sono in aumento, sia nei Paesi del Mediterraneo che in quelli esotici. Le segnalazioni per le mete marine italiane sono leggermente inferiori, seguite dalle capitali europee e dalle città d'arte italiane.

Per i viaggi più brevi, la Spagna e la Grecia continuano a essere le mete preferite, ma c'è stato un notevole interesse anche per la Francia e il Portogallo. Stati Uniti, Giappone, Thailandia e Caraibi sono invece le destinazioni più gettonate in caso di viaggio lungo. Non sono mancate richieste nemmeno per Maldive, Tanzania, Messico, Filippine, Oman e Zambia.

Tuttavia, tra le destinazioni più popolari spicca l'Egitto, che, grazie alla sua offerta di mare, tour culturali e crociere sul Nilo, risulta essere la meta più richiesta tra quelle di medio raggio, indicata dall'87,1% delle agenzie.

