A Isolabella tutto pronto per la grande festa patronale

Per quattro giorni, dal 19 al 22 agosto, Isolabella diventa scenario di una grande festa. Il paese al centro del territorio del Pianalto, che segna il confine tra le province di Torino, Asti e Cuneo, celebra in questo modo il patrono San Bernardo, che sarà portato in processione domenica 20 agosto al termine di una solenne Messa, celebrata nell'omonima parrocchia.



Prima e dopo vi sarà una ricca e coinvolgente festa, dove protagonista è la cucina tipica, con l'attiva Proloco che prepara e propone i piatti della tradizione locale, tra i quali spicca un particolare e straordinario "fritto misto alla isolabellese". che si può gustare nelle serate di lunedi 21 e martedi 22 agosto. Nelle due sere precedenti c'è un omaggio gastronomico al mare con il fritto di pesce. Ci sono sempre i tradizionali antipasti e primi piemontesi, dove eccelle la lingua in salsa che è prodotta nello stabilimento isolabellese dal salumificio Raspini, che dà il suo prezioso apporto alla festa.



Secondo il programma, tutte le sere si balla e si sente musica con dj set e rinomate orchestre, tra le quali la celebre Explosion e si possono vincere premi al ricco banco di beneficenza. La festa patronale si apre sabato 19 agosto, alle 18,30, con un interessante concerto nella chiesa parrocchiale con un programma di musiche da film interpretato dal duo Monica Meinardi (piano) ed Elisa Spizzo (voce), accompagnato dall'Orchestra Giovanile Isolabellese; l'ingresso è gratuito.