A San Giovenale di Peveragno un percorso di ascolto esperienziale sulle musiche di Bach

B&B Alpuntogiusto e l'Associazione Avvenimenti propone in collaborazione con l'Associazione Enjoy Bisalta: PERCORSO DI ASCOLTO ESPERIENZIALE SULLE MUSICHE DI BACH

Giovedì 31 agosto alle 21.30 al chiaror di luna piena a San Giovenale di Peveragno, Via Colletto 9.... Prenotazione al 3389899243.... si consiglia un abbigliamento adeguato e un materassino o un plaid per sedersi sul prato...

Le musiche di J. S. Bach hanno uno straordinario potere evocativo e una capacità unica di connettere l'umano con il divino. Il pianista Emanuele Umberto Salvatore propone un ascolto esperienziale realizzato attraverso alcuni brani del compositore, selezionati secondo una logica narrativa ed emozionale.



Esperienziale, perché usiamo questo termine?

Rispetto a un concerto, è espulsa ogni dinamica di esibizione. Gli applausi sono aboliti, e tra un brano e l'altro si impongono spazi importanti di silenzio, nei quali riscopriamo che il silenzio è musica e dialoga con essa, è ricco di suoni non intenzionali che meritano attenzione ed è occasione per un ascolto interiore.



L'esecutore è così un mero tramite tra il compositore e chi ascolta, suona quasi in disparte, in un certo senso non esiste durante l'atto.



Il contesto e le modalità di fruizione giocano invece un ruolo fondamentale: l'esperienza viene proposta in momenti specifici e in luoghi significativi.

Per esempio, può avvenire al termine di un laboratorio teatrale in cui si lavora sul corpo, al buio, sdraiati;

in un prato di montagna di notte, al chiarore lunare;

al risveglio di primissimo mattino, in mezzo alla natura.

E in molte altre occasioni che scopriremo insieme!



Chi ascolta può distendersi per terra, chiudere gli occhi, muoversi nello spazio, viaggiare con la mente, se a questo lo porta la musica. Può seguire tutto ciò che assecondi il proprio piacere, nel rispetto dello spazio altrui e del contesto sonoro.



Lo scopo dell'esperienza è non soltanto godere dei suoni e della bellezza delle musiche bachiane, ma anche raggiungere una profonda connessione con sé stessi e con l'ambiente circostante.





Un progetto dell’Associazione Avvenimenti