Casteldelfino: un successo il "Concerto di Ferragosto"

L’anfiteatro della piazza “Santi del Popolo” a Casteldelfino era stracolmo nelle sue cinque gradinate e nelle altrettante file di sedie collocate nell’area libera tra le gradinate stesse e il palco che ospitava gli orchestrali della banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto. Scroscianti applausi si sono susseguiti al termine di ogni brano e dell’intervento del sindaco Domenico Amorisco, che non ha mancato di stuzzicare il governo (che fra i criteri di valutazione dei progetti include quello del numero della popolazione residente e Casteldelfino, con i suoi 143 abitant,i resta sempre penalizzato, in fondo alle graduatorie degli ammissibili e mai dei beneficiari).



Nel suo intervento Amorisco, infine, ha tracciato la foto di una montagna come medaglia la cui seconda faccia è la musica e in omaggio a questa seconda faccia Casteldelfino, che è vera montagna, continuerà a ospitare la musica del tradizionale “Concerto di Ferragosto a quota 1300.



“L’applauso che ha salutato il mio discorso finale del mio intervento e le tante strette di mano dei presenti alla fine del concerto, sono per me la più bella soddisfazione per aver dato vita a questo appuntamento ricorrente che, magari, può non essere apprezzato da qualche “gufo” ma che, al contrario, richiama tanta gente che ama la vera musica nella vera montagna di Casteldelfino”.