Crissolo, escursione guidata al lago Lausetto e al rifugio Giacoletti

Domenica 27 agosto il Parco del Monviso organizza un’escursione guidata verso il rifugio Vitle Giacoletti, il rifugio alla quota più elevata all'interno del Parco naturale del Monviso, dove l'incontro con gli stambecchi è garantito. Il percorso passa per il lago Fiorenza e il lago Lausetto per poi proseguire verso il rifugio: l’escursione ha una durata di 7 ore circa, il dislivello positivo è di 720 metri; il pranzo è libero al sacco; si consigliano abbigliamento e calzature da montagna.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il Centro visita Pian del Re di Crissolo: si consiglia, per chi vuole raggiungere il punto di ritrovo in auto, di arrivare con largo anticipo, visto il grande afflusso di turisti in zona durante i weekend estivi che porta al rapido esaurimento dei posti auto a disposizione nel parcheggio del Pian del Re (a pagamento, € 10 per la giornata). Per avere la certezza di arrivare in tempo alla partenza del trekking si suggerisce di utilizzare la navetta prenotando la prima corsa per l'andata (ore 8 da Crissolo) e l'ultima per il rientro (ore 17.45 da Pian del Re) presso l'Ufficio Turistico di Crissolo (tel. +39 371 4126266).

La partecipazione all’escursione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 26 agosto al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-escursione-al-lago-lausetto-e-al-rifugio-giacoletti-673636433707. Per ulteriori informazioni è possibile contattare monviso@itur.it.