Oltre un centinaio a Tetti di Dronero per la terza serata di "Cinema sotto le stelle"

Erano in oltre un centinaio ieri sera, giovedi 17 agosto, a Tetti di Dronero per il terzo appuntamento di "Cinema sotto le stelle", rassegna cinematografica ad ingresso libero organizzata dal Comune in collaborazione con NuoviMondi-Cinecamper.

"Sono serate pensate per la comunità - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo - proponendo ogni giovedì un film diverso all'aperto e coinvolgendo, proprio com'è successo ieri con Tetti o la volta precedente con Pratavecchia, non soltanto la città di Dronero ma anche le frazioni. Sono semplici serate, ma che riteniamo davvero importanti, di convivialità e gioia per tutti. Siamo molto felici di come ha risposto il pubblico e della grande partecipazione".

Giovedì 24 agosto il prossimo appuntamento, con la proiezione alle ore 21, presso l'area festeggiamenti di Monastero, del film "Le otto montagne".

Concluderà la rassegna cinematografica il film "Tre di troppo" con l'esilarante comicità di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, giovedì 31 alle ore 21 presso il cortile del convento dei Cappuccini a Dronero.