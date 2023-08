Pallapugno: allo sferisterio di Diano d'Alba le tre giornate delle finali di Coppa Italia

Tra esattamente una settimana, sarà lo sferisterio di Ricca di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia, con nove partite che si giocheranno da venerdì 25 a domenica 27 agosto.



A sostegno della Fipap, che organizza la manifestazione in collaborazione con la Pallonistica Ricca, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), la Banca d’Alba e la Siscom.



Il biglietto d’ingresso per la finale di Serie A costa 10 euro, otto euro per quella di Serie B. Entrata gratuita per tutte le altre categorie.



Serie A – Finale

Sabato 26 agosto, ore 21

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese



Serie B – Finale

Venerdì 25 agosto, ore 21

Tealdo Scotta Alta Langa-Castiati Neivese



Serie C1 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 21

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco



Serie C2 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 17

Pro Paschese-Merlese



Femminile – Finale

Domenica 27 agosto, ore 11

San Leonardo-Amici del Castello



Under 21 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 14

Bormidese-Benese



Allievi – Finale

Sabato 26 agosto, ore 16.30

Pro Paschese A-Virtus Langhe



Esordienti – Finale

Sabato 26 agosto, ore 14

Araldica Castagnole Lanze-Taggese



Pulcini – Finale

Venerdì 25 agosto, ore 17

Ricca-San Leonardo