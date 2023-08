Ecco l'installazione in paglia e fieno in attesa di Ciüsa Duvarta

Giù i veli sulla straordinaria installazione di balle di paglia e fieno, che unisce arte, tradizione e territorio realizzata dal gruppo "Ji Agricul da Ciüsa" in vista della 23ª edizione di Ciüsa Duvarta, la festa patronale che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 agosto a Chiusa di Pesio.

Con passione e ingegno, ogni anno gli agricoltori chiusani stupiscono residenti e visitatori con una nuova originale installazione che segna l’ingresso in paese, oltre che l’imminente arrivo dei sentiti festeggiamenti in occasione di Sant’Antonino.

Per scoprire tutti gli appuntamenti in programma, consultare la pagina Facebook e Instagram della Pro Loco Turismo in Valle Pesio, dell'Ufficio Turistico Valle Pesio e del Comune.