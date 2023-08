Cuneo Granda Volley - La schiacciatrice statunitense Madison Kubik è pronta per iniziare gli allenamenti

Dopo quattro giorni e mezzo di pausa a cavallo di Ferragosto, domani la Cuneo Granda Volley riprende la preparazione con un blocco di lavoro che si concluderà mercoledì 30 agosto. Alle giocatrici in palestra dallo scorso 7 agosto si uniscono la schiacciatrice statunitense Madison Kubik, a Cuneo da mercoledì 16, e la centrale classe 2006 del settore giovanile biancorosso Serena Tomatis. Ancora piscina, pesi e sedute di tecnica per capitan Signorile e compagne, in attesa dei primi test a settembre.



Sono quattro le gatte impegnate su palcoscenici internazionali, con Sylves, Haak e Stigrot di scena agli Europei, Adelusi ai Mondiali Under 21. La Francia ha debuttato mercoledì con una netta vittoria in tre set sull'Estonia: per Sylves 9 punti a referto - di cui ben 6 muri - e il 57% in attacco. È partita con il piede giusto anche l'avventura della Germania, che ha superato agevolmente la Grecia in tre set. Con 12 punti (1 muro, 48% in attacco, 62% in ricezione) Lena Stigrot è stata la top scorer delle sue insieme a Lina Alsmeier. Questo pomeriggio la Svezia di Anna Haak esordisce contro la Turchia, mentre la Francia torna in campo contro la Spagna. Domani la Svezia sfida la Grecia, mentre per la Germania c'è l'Azerbaigian. Ieri la Nazionale italiana Under 21 ha iniziato il suo cammino nei Mondiali di Lèon e Aguascalientes (Messico) con un convincente successo sulla Tunisia (3-0). La nuova opposta di Cuneo Granda Volley Anna Adelusi è stata autrice di una buona prova: per lei 11 punti con 2 muri e il 75% in attacco. Oggi le azzurre affrontano la Repubblica Dominicana, domani il Brasile.



Programma allenamenti Cuneo Granda Volley sabato 19 agosto - domenica 3 settembre



Sabato 19 agosto ore 10 piscina, ore 17-19 tecnica

Domenica 20 agosto ore 9 pesi, ore 17-19 tecnica

Lunedì 21 agosto ore 17-19,15 tecnica (palestra ex media 4)

Martedì 22 agosto ore 8,45 tecnica a gruppi, ore 15,30-17,30 tecnica

Mercoledì 23 agosto ore 9 pesi

Giovedì 24 agosto ore 8,45-11 tecnica a gruppi, 15,30-17,45 tecnica

Venerdì 25 agosto ore 9-11 tecnica, 16,30-18 pesi

Sabato 26 agosto riposo

Domenica 27 agosto ore 10 piscina, ore 17-19 tecnica

Lunedì 28 agosto ore 9 pesi

Martedì 29 agosto ore 8,45-11,30 tecnica a gruppi, ore 15,30-17,45 tecnica

Mercoledì 30 agosto ore 8,30 pesi, ore 15,30-17,30 tecnica

Giovedì 31 agosto riposo

Venerdì 1 settembre riposo

Sabato 2 settembre riposo

Domenica 3 settembre riposo