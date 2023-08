Volley Giovanile, 4 convocazioni in Azzurro tra i Fiöi di Cuneo Volley

Tempo di convocazioni in casa Cuneo Volley.

Il 1° Allenatore della Selezione Nazionale Juniores Maschile, Matteo Battocchio, ha convocato a Zocca diversi atleti provenienti dalle varie Società italiane divisi in due turni di collegiale per visionare nuovi profili.

Sono ben 4 i Fiöi cuneesi chiamati a prender parte al ritiro: Giovanni Bellanti, Stefano Bisotto, Giulio Parrini e Samuele Quintani. Tre di loro hanno raggiunto la Selezione nella serata di ieri e concluderanno gli allenamenti il 24 agosto, mentre il palleggiatore Bisotto è atteso il 25 sera e terminerà il 2 settembre.

Una grande opportunità per i ragazzi, che potranno mettersi alla prova e confrontarsi con pari età provenienti da diverse realtà italiane e sapranno sicuramente fare tesoro di questa esperienza.

Il ritorno in palestra per tutti gli Under del Cuneo Volley è previsto il 4 settembre, mentre il 2 settembre sarà “staff building” ad alta quota per tutti i tecnici e i membri dello staff giovanile biancoblù.