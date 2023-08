Volley: la presentazione della Lpm Bam Mondovì slitta al 7 settembre

La società LPM pallavolo Mondovì comunica di aver rinviato la data della presentazione della squadra di Serie A2 femminile, per una festa ancora più bella, che coinvolgerà tutta la città!

Per tale data, inoltre, sarà sicuramente già a Mondovì anche la schiacciatrice statunitense Kristin Lux , ancora ferma negli States per piccoli intoppi burocratici ormai pressoché risolti. Ecco il comunicato della Lpm:

Slitta la data di presentazione della Lpm Bam Mondovì ai tifosi e alla Città! Il consueto e caloroso abbraccio tra Puma e supporters rossoblù non sarà il 22 agosto, così come inizialmente programmato, bensì il 7 settembre. A comunicarlo è stata la società della presidente Alessandra Fissolo, che d'accordo con l'amministrazione comunale, ha deciso di posticipare l'evento facendolo coincidere con i "Feu dla Madona".

“Grazie all’interessamento del sindaco Luca Robaldo e dell'assessore allo Sport Alessandro Terreno, avremo la possibilità di far conoscere la nuova LPM BAM Mondovì in occasione dei Feu dla Madona, in programma giovedì 7 settembre.” - spiega entusiasta Alessandra Fissolo, presidente del club rossoblu - “Sarà quindi un evento cittadino a 360 gradi, dove le famiglie potranno conoscere e salutare le atlete e lo staff, ascoltando la Banda Musicale della città e aspettare insieme i fuochi d’artificio. Siamo davvero molto contenti di poter essere protagonisti durante i festeggiamenti della Festa Patronale!”