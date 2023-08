Allerta caldo, weekend da bollino rosso in 8 città

(Adnkronos) - Weekend di temperature roventi e grande caldo sull'Italia. Sabato e domenica è previsto bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti, Roma. Mentre domani sarà arancione in 9 città: Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo; domenica si aggiungeranno Milano, Napoli e Torino. E' quanto evidenzia il bollettino del ministero della Salute che monitora le ondate di calore in 27 città.