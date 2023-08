Atp Cincinnati 2023, Alcaraz e Djokovic ai quarti

(Adnkronos) - Il campione del Wimbledon Carlos Alcaraz avanza a fatica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo statunitense Tommy Paul, numero 13 del ranking Atp e 14 del seeding, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (0-7), 6-3 dopo tre ore e 14 minuti. Alcaraz affronterà ai quarti l'australiano Max Purcell, numero 70 del mondo.

Tutto liscio per Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 2, liquida il francese Gael Monfils per 6-3, 6-2 in 1h08' e si prepara ad affrontare lo statunitense Taylor Fritz, favorito dal ritiro del serbo Dusan Lajovic, k.o. dopo aver perso i primi 5 game del match.