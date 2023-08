Calciomercato Juventus, trattativa Berardi con Sassuolo: ultime news

(Adnkronos) - Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Domenico Berardi. Secondo le ultime news del calciomercato 2023, i bianconeri non mollano la pista che conduce al 29enne esterno neroverde. Berardi, che ha trascorso tutta la carriera nel club emiliano, è pronto al grande salto. Il Sassuolo valuta la sua bandiera sui 30 milioni di euro. La Juve non intende arrivare ad offire una simile cifra e cerca una soluzione che comprenda anche l'inserimento di un giovane. A quanto pare, il Sassuolo non è interessato all'argentino Matias Soulé mentre aprirebbe all'arrivo dell'inglese Samuel Iling-Junior, esterno considerato estremamente promettente. La Juve potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro e cedere il giovane in prestito, cercando di mantenere il controllo sul cartellino.