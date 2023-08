(Adnkronos) - L'Italia batte la Svizzera per 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) a Monza nel match valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti, al secondo successo in altrettanti incontri, tornano in campo domani sera, alle 21 di sabato 19 agosto, per affrontare la Bulgaria sempre a Monza.