"Lasciatemi, devo far esplodere questo camion in Vaticano": arrestato

(Adnkronos) - "Lasciatemi andare devo far esplodere questo camion in Vaticano". E' quanto avrebbe detto l'uomo, che questa mattina ha seminato il panico per le strade della Capitale con un camion gru, quando è stato fermato dagli agenti dopo un inseguimento durato diversi chilometri. L'uomo, un italiano di 53 anni di Guidonia, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 di questa mattina ha prima danneggiato con una pietra l'auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto il camion gru da un’azienda. Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in via Gregorio VII. Il bilancio è di alcuni poliziotti e di un’automobilista rimasti feriti in maniera non grave.

Il cinquantaduenne, a quanto si apprende, al momento del fermo ha minacciato le forze dell'ordine con un coltello che è stato poi sequestrato. L’uomo, ora detenuto a Regina Coeli, dovrà rispondere, tra le varie accuse, di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria. Il pm Nicola Maiorano, titolare del fascicolo, nelle prossime ore chiederà la convalida dell’arresto al gip che dovrà poi fissare un’udienza.