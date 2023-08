Roma, grosso ramo cade su circonvallazione Clodia: due auto danneggiate

(Adnkronos) - Un grosso ramo è caduto sulla circonvallazione Clodia a Roma a pochi metri dalla città giudiziaria. Il ramo, che ha invaso completamente la corsia fino al marciapiede opposto, per pochi secondi non ha colpito gli automobilisti di passaggio. Danneggiate invece due auto in sosta e l’insegna di un gommista che è stata abbattuta dal ramo.

“Per fortuna non passava nessuno in quel momento - racconta all’Adnkronos un residente - è stato un puro caso se nessuno si è fatto male. Il ramo è venuto giù all’improvviso, poco prima erano passati alcuni automobilisti”. Ora sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.