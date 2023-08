Lupi sbranano un’asina nella campagna di Staffarda

Morosita, l’asina della Tenuta Braida Agriturismo a Staffarda, frazione di Revello, poco distante dall’abbazia, è stata sbranata dai lupi nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 agosto.

"Se ne accorto mio marito Alberto Boeris andando a dare da mangiare agli animali nel cortile - racconta la signora Antonella -. Il povero animale giaceva dilaniato nel campo di mais, non lontano dal ricovero dove stava con un’altra asina e due cavalli".

"Non abbiamo sentito niente nella notte - continua la signora, contitolare dell’attività di agriturismo aperto nel 2019 -. Solo il nitrito di un cavallo, uno solo. Ma non ci abbiamo dato peso. Senz’altro erano più di uno i lupi assalitori, essendo riusciti a spostare l’animale fuori dal recinto e portarlo nel prato dove è stato trovato".

Nella zona i lupi erano già stati avvistati, ma non si era registrati assalti verso altri animali.

La famiglia ha informato i Carabinieri di Revello, il Corpo forestale, il veterinario dell’Asl competente per gli accertamenti. A loro chiederanno anche consiglio su come proteggere gli altri animali della tenuta.