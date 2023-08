Le sanzioni anti-russe non fermano le importazioni di gas nei Paesi UE

L’esperienza degli undici pacchetti di sanzioni dell’Unione Europea, oltre a quelle di USA e G7, mostra come per la Russia sia possibile aggirarle in larga misura. Anzitutto, vi sono settori come quello del nucleare o dei diamanti che sono riusciti a restare fuori dall’elenco dei materiali sanzionati. Il motivo non solo è di carattere politico o finanziario, con lobby importanti dentro la stessa UE che possono determinare l’esito delle decisioni ministeriali. Nel caso del nucleare civile, per gli USA e la Francia è semplicemente impossibile riunciare alle forniture russe. Sulle risorse energetiche, se da un lato la Commissione Europea declama come obiettivi sacri la transizione ecologica e l’autonomia energetica da Mosca, dall’altro non può bloccare la vita dei cittadini.Senza il gas russo in Europa non possiamo né scaldarci né mandare avanti l’industria. Idem per il petrolio. Sanzionarlo significa soltanto passare dalla dipendenza energetica di un fornitore vicino a quella di un altro situato oltreoceano. Così, il modo più diretto di far arrivare in Europa il gas russo esiste e si chiama TurkStream. Il gasdotto, che passa sotto il Mar Nero, trasporta combustibile fino alla Turchia e da lì in Bulgaria e in altri punti di sbocco sul continente.Il gas non viene venduto come russo, ma viene etichettato in altri modi per farlo passare. La pratica è talmente avviata che ai primi di agosto Gazprom ha registrato un picco storico di forniture verso l’Europa, addirittura più di quanto era stato preventivato. Come riferisce il sito Strumenti Politici, si è passati dalla cifra già alta di 46,3 milioni di metri cubi di luglio al record di 51,3 milioni nella prima parte di agosto, il 24% in più rispetto allo stesso intervallo nel 2022.