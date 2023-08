A Tarantasca lo spettacolo per grandi e bambini del Mago Bingo

Nell' ambito della manifestazione "Agosto Tarantaschese 2023", domenica 20 agosto a partire dalle ore 21, nel salone polivalente di Tarantasca si esibirà il mago Bingo. Lo spettacolo pensato per famiglie con bimbi, è organizzato dall'Accademia del Divertimento, con il Baby parking “Piccoli passi” di Simona Sedda e la Pro Loco di Tarantasca. L'evento è gratuito.

Chi è il mago Bingo.

Bingo nasce artisticamente nel 1999. Finora ha portato i suoi spettacoli un po' dappertutto, in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Slovenia, Bosnia, Brasile. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive, come Italia's got talent. Ha scritto cinque libri. Insegna arti circensi e magia.