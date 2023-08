Limone Piemonte: grandi applausi per Barbara Ronchi della Rocca e partenza con il botto per la rassegna Libri da Gustare

Un pubblico numeroso ed attento ha partecipato ieri sera al primo appuntamento della rassegna “Libri da Gustare”, che ha avuto come protagonista Barbara Ronchi della Rocca ed il suo ultimo libro “Il mondo dei Fiori”. Rispondendo alle domande del conduttore della rassegna, Claudio Porchia, l'esperta di galateo e bon ton ha svelato i segreti del mondo floreale con racconti e aneddoti divertenti e sempre molto originali.

“Libri da Gustare è partita nel migliore dei modi – commentano gli organizzatori – capace di attirare un grande pubblico. Facendo crescere il prestigio e l’appeal turistico di Limone Piemonte. Un'occasione di incontro con importanti autori”.

La rassegna letteraria promossa dall'Hotel Principe e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte in collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza prosegue con il seguente programma:





sabato 19 agosto ore 17.30 presso Limone Palace

Ilaria Beretta ed il suo libro “Una storia al mese più una per la teiera” (Angelo Colla Editore),





Lunedì 21 agosto - ore 17.30 presso Limone Palace

Omaggio al giardiniere rampante - Libereso Guglielmi.

Una vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’, raccontata in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti.

Martedì 22 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

Omaggio a Fabrizio De Andrè.

L’amore di Fabrizio De Andrè per la natura è testimoniato dalle sue canzoni, dove sono frequenti le citazioni floreali, mai banali e sempre di grande valore simbolico. Lo spettacolo è un viaggio attraverso 10 canzoni emozionanti,

atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

Mercoledì 23 agosto - ore 17.30 presso Limone Palace

“La guida gastronomica della Sardegna” di Ornella D’Alessio.

Un viaggio nella Sardegna del gusto attraverso le 4 stagioni: i prodotti agroalimentari e i piatti della tradizione sono la bussola che orienta il lettore nei territori dell’isola dove i frutti della terra e la cucina si declinano, si moltiplicano in numerose varianti assumendo nomi diversi.

Venerdì 25 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Fuori Programma” di Bruno Gambarotta

Dal 1962 al 2011 Bruno Gambarotta ha lavorato in Rai districandosi, con il suo ironico aplomb, tra capricciose stelle dello spettacolo, grigi funzionari ancorati alle loro scrivanie e ruvide maestranze. La sua carriera ha accompagnato tutta la parabola del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale. In questo libro racconta le vicende eccezionali vissute in cinquant’anni di carriera.

