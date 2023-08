Lo scrittore albese Mauro Rivetti sempre più ambasciatore del “Caffè Letterario di Bra”.

In questa calda estate ha approfittato di alcune occasioni per far conoscere gli eventi del Caffè Letterario, curato dalla giornalista braidese Silvia Gullino, e raccontare la sua passione per la letteratura gialla, affrontando un viaggio dai risvolti editoriali degni della trama di un suo libro. Mauro, ad inizio agosto, per dare il via al suo tour di presentazioni estive, con il pretesto di presentare “Ciak si muore”, il suo ultimo romanzo giallo, si è recato al centro del mondo, ove poter iniziare il giro del mondo o dei mondi, in meno di ottanta giorni.

Le citazioni letterarie potrebbero essere sufficienti a fornire gli indizi per individuare i luoghi dove sono avvenute le presentazioni estive. Partendo dal centro del mondo, così viene definita da Google Heart la capitale italiana delle nocciole, ovvero Cortemilia, Mauro si è spostato in Umbria, a Gubbio, visitando pure Assisi, Montefalco, Perugia e Bettona, terminando il suo viaggio con una presentazione sulle note jazz, a Spoleto, sede del “Festival dei Due Mondi”.

A differenza del racconto “Viaggio al centro della terra”, di Jules Verne, dove i protagonisti cominciano il loro viaggio in Islanda e dopo una lunga avventura, a fine viaggio si ritrovano a Vulcano, Mauro è partito dal centro del mondo, ovvero da Cortemilia e dopo questo viaggio vi è tornato, in occasione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, per ringraziare la dottoressa Donatella Murtas, direttrice della biblioteca civica “Michele Ferrero”, il sindaco Roberto Bodrito ed il vicesindaco Simone Dessino, la giunta comunale e la cittadinanza, per averlo ospitato nella splendida piazza Oscar Molinari, gratificandolo con prelibate leccornie, tra le quali spicca la celebre torta di nocciole di Canobbio.

"Cari amici del Caffè Letterario, non perdetevi il racconto giallo Ciak si muore, dove troverete un indizio che vi porterà direttamente sulla scena del prossimo crimine, che avverrà, manco a dirlo... al centro del mondo”, parola di Mauro Rivetti.