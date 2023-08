Tutto pronto a Rocchetta di Cengio per il concerto della Controvento Nomadi Tribute Band

Sale la febbre da sabato sera per il concerto dei Controvento in programma a Rocchetta di Cengio. La Tribute Band dei Nomadi presenterà una serie di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare. Tutti pronti a cantare e ballare in piazza IV Novembre dalle ore 21.30 di oggi (19 agosto), per un live carico di intensità sonore ed impegno sociale. Non mancherà una selezione dei grandi classici che hanno emozionato generazioni di persone: “Io vagabondo”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Ho difeso il mio amore”, “Crescerai” sono solo un assaggio del ricco repertorio. Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per vivere una serata unica in cui il pubblico riconoscerà i suoni della sua memoria.