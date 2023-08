Borgo, prorogata al 26 agosto la scadenza per le borse di studio Avis

Il Consiglio Direttivo Comunale Avis di Borgo San Dalmazzo ha prorogato la scadenza per la consegna delle domande per le borse di studio al 26 agosto. Ricordiamo che possono presentare domanda i figli di donatori e i ragazzi che sono diventati donatori, fino alla maturità.

La sede AVIS di Borgo San Dalmazzo, in via dell'Abbazia, è aperta il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle dalle 10 alle 12.

Dal presidente Renzo Fronti l'importante appello: "Donate il sangue! E' un gesto d'amore che non costa niente e può salvare una vita. Donate il sangue, specialmente in questo periodo di ferie quando se ne registra una forte carenza. E chi ha necessità di sangue, purtroppo non può andare in ferie".

La sala prelievi dell'Avis borgarina sarà aperta ai donatori il prossimo giovedì 26 ottobre.