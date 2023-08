Volley: il Monge-Gerbaudo Savigliano pronto a tornare in palestra

Con la voglia di stupire ancora e l’entusiasmo da “primo giorno di scuola”. È tutto pronto per il ritorno in palestra del Monge-Gerbaudo Savigliano, che, lunedì 21 agosto, inizierà al PalaMarenco la preparazione estiva verso la stagione sportiva 2023/24.



Agli ordini di coach Lorenzo Simeon e del suo vice Matteo Brignone, il roster biancoblu si ritroverà per dare il via a otto settimane di intensi allenamenti e test, preludio al debutto ufficiale nella Serie A3 Credem Banca, fissato per il weekend del 14 e 15 ottobre.



Intanto, sono ben sette i test-match già in programma, ottime occasioni per mettersi alla prova e per rodare gli ingranaggi contro compagini di assoluto valore. Si parte mercoledì 13 settembre in casa del PVL Ciriè, che renderà poi visita a capitan Dutto e compagni martedì 26 settembre. Due i derby con Cuneo: mercoledì 20 settembre nel capoluogo della provincia Granda e domenica 8 ottobre in casa dei biancoblu.



Quindi, gli allenamenti congiunti in casa di Acqui (sabato 23 settembre) e tra le mura amiche contro San Mauro (29 settembre). Infine, nel pieno delle otto settimane, il main event: venerdì 15 settembre la presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico, seguita, sabato 16, dal triangolare con Alto Canavese e Acqui.

Il roster 2023/24

Palleggiatori: Andrea Carlevaris (1993), Matteo Pistolesi (1995)



Opposti: Luca Rossato (2001), Kristian Turkaj (2001)



Schiacciatori: Andrea Galaverna (1994), Simone Brugiafreddo (2002), Damiano Calcagno (1996), Auke Van de Kamp (1995)



Centrali: Lorenzo Rainero (2002), Francesco Dutto (1991), Ambrogio Quaranta (2003)



Liberi: Daniele Gallo (1993), Paolo Rabbia (1997)

Lo staff tecnico

Allenatore: Lorenzo Simeon



Vice-allenatore: Matteo Brignone



Team manager: Marco Botta



Preparatore atletico: Dario Disette



Fisioterapista: Davide Ghibaudo



Scoutman: Claudia Lopetuso

I test in programma

13/9 vs PVL, 16/9 vs Acqui e Alto Canavese (Triangolare), 20/9 vs Cuneo, 23/9 vs Acqui, 26/9 vs PVL, 29/9 vs San Mauro, 8/10 vs Cuneo.