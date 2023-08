Alcaraz-Hurkacz e Djokovic-Zverev, semifinali Cincinnati in tv: orario, dove vederle

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in semifinale all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, prima testa di serie e numero 1 del mondo, nei quarti di finale supera l'australiano Max Purcell per 4-6, 6-3, 6-4 dopo 2h11' di battaglia. L'iberico affronta ora il polacco Hubert Hurkacz, vincitore in 2 set contro l'australiano Alexei Popyrin per 6-1, 7-6. Nella parte bassa del tabellone, tutto facile per Djokovic. Il serbo, numero 2 del tabellone, domina contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9, per 6-0, 6-4. Il fuoriclasse di Belgrado se la vedrà con il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 16, che regola il francese Adrien Mannarino per 6-2, 6-3.

Le due semifinali saranno trasmesse in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport tennis a partire dalle 21. I match saranno trasmessi in streaming su Sky Go. Si comincia con Alcaraz-Hurkacz e dopo, non prima della mezzanotte italiana, Djokovic contro Zverev.