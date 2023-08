(Adnkronos) - "Oggi, in rappresentanza del Governo per il 69esimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, presso la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura". Così il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro, che oggi ha rappresentato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla ricorrenza di De Gasperi, in un post pubblicato su Facebook con le fotografie della cerimonia.