Governo, Santanchè: "Non mi dimetto e Meloni non farà rimpasto"

(Adnkronos) - "Se farò bene il mio lavoro continuerò a essere ministra. Meloni non farà rimpasti di governo, e lo ha detto lei. Il governo è coeso, il presidente del Consiglio è molto capace. Sono l'unica ministra che ha avuto due fiducie e dico alle opposizioni: fatevene una ragione, non mi dimetto". Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

"Io vorrei dire una cosa sulle opposizioni, a loro perdono tutto perché che sgarbo vedere la prima donna presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una di destra, che per noi è una goduria", afferma Santanchè.

Quanto alle polemiche osserva: "Non so perché tutto questo interesse per il Twiga, ci sono un sacco di stabilimenti balneari. A me fa anche un po’ ridere perché quando c’è di mezzo Santanchè tutto diventa gigantesco. Vado al Palio di Siena, un evento storico, di comunità e territorio, tutte cose che so. Dico che è anche un evento turistico. Sono riusciti a fare polemica anche su questo. A me il sorriso non lo tolgono, mi vedrete sempre sorridente. Il dono della vita è meraviglioso. Soffro per i rancorosi, per chi è incazzato dalla mattina alla sera. Vorrei non far piangere i ricchi ma far star bene i poveri, invece c’è questa criminalizzazione, questo rancore. Ma perché?".

Riguardo alle "polemiche sul Twiga non mi interessano e non mi interessa quello che è successo alla cena con alcuni esponenti del Terzo polo, però pensa come sono messi se per una cena si disfa un partito. La prossima volta inviteremo qualcuno del Partito democratico". "Al governo - sottolinea - non abbiamo bisogno di Renzi, stiamo bene quelli che siamo perché è questo che hanno votato gli italiani".

Poi, in merito all'aumento del numero di persone che scelgono di andare in Albania a passare le vacanze, Santanchè dice: "Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c'è paragone con l'Italia".

Quanto alla premier, "Giorgia Meloni, non è scappata in Albania per farsi le vacanze, anche perché la premier non scappa mai, ci mette sempre la faccia e dobbiamo essere orgogliosi di lei. Piuttosto, nonostante quello che si diceva prima che lei diventasse premier, Meloni sta facendo una politica internazionale davvero importante, e anzi, il nostro presidente del Consiglio è apprezzato, negli Stati Uniti e in Europa. E quindi valgono le parole e non i fatti".

"Non abbiamo nascosto la nostra campagna 'Open to meraviglia' con la Venere di Botticelli. I giornali hanno scritto che ho speso 9 milioni per la Venere, e non è vero - sottolinea - perché sono i soldi che sono stati spesi per la campagna pubblicitaria del mondo, all'estero. Per esempio, la Francia, la Spagna spendono molto di più".

"La nostra 'influencer' è stata in vacanza e quando tornerà farà vedere tutto quello che ha visto dal 27 giugno, è stata scelta lei perché è conosciuta in tutto il mondo, e doveva parlare ai giovani, doveva essere sexy", spiega prima di concludere dicendo che lei "non è chic, ma voglio essere shock, per gli italiani".