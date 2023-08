(Adnkronos) - Marcell Jacobs a fatica in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10''15: il piazzamento vale il passaggio del turno. Eliminato invece Samuele Ceccarelli, che nella sua batteria rimane in corsa per 50 metri prima di perdere nettamente terreno. Domani le semifinali e la finale.