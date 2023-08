Calcio giovanile: al via gli open day della Pro Dronero

Mentre prosegue la preparazione della Prima Squadra nello Stadio "Filippo Drago", cresce l'attesa per i tre open day dedicati dalla Pro Dronero ai bambini e alle bambine nati dal 2011 al 2018,in vista di un loro possibile inserimento nelle tante formazioni del nostro Settore Giovanile.



Le giornate scelte per la grande Festa del Drago sono giovedi' 24, martedì 29 e giovedì 31 agosto dalle 17 alle 19 all'interno del Campo Sportivo Pier Cesare Baretti ,accanto alla nuova Bocciofila in via Einaudi 14.



Per ulteriori info è possibile rivolgersi al Responsabile del Vivaio Biancorosso Raffaele Saccomanno (3397864878), al nuovo Direttore tecnico delle annate "non agonistiche " Andrea Corso (3402473807) o a Francesco Barilla'(3388147995), grande tifoso e sponsor della Pro Dronero,titolare della pizzeria "Taverna Paradiso" all'imbocco di Dronero,prima del ponte principale con la grande statua dedicata alla Madonna di Ripoli, Protettrice della Città.