A Pontechianale la Giornata della Diga: la valle Varaita tra proiezioni, presentazioni di libri, mostre e sapori

Visto il successo degli eventi ideati per celebrare, lo scorso anno, gli 80 anni dalla costruzione della più importante opera idraulica della valle Varaita, la Pro loco di Pontechianale, in collaborazione con l'Agenzia Acca, propone per domenica 3 settembre la prima edizione della "Giornata della Diga".



Un evento pensato per tenere "vivo" l'interesse suscitato dalla giornata di dibattiti e proiezioni sul lago (a cui la Rai dedicò ben due servizi) con un appuntamento da rinnovarsi annualmente, anche grazie al supporto di Enel Green Power.



Confermatissima la location, che lo scorso anno strappò apprezzamenti tra i presenti: l'anfiteatro naturale di Castello. Similare, ma ancora più ricco, il programma, che quest'anno prevede, oltre alle proiezioni (ben 4), talk e dibattiti, una speciale mostra fotografica open air dedicata alla valle Varaita, la presentazione di un libro recentemente dato alle stampe, passeggiate culturali in compagnia degli esperti, intrattenimenti musicali e un inedito aperi-pranzo servito proprio all'anfiteatro dalla Pro loco.



La giornata è pensata come un continuum, dalle 9 alle 17, ma senza vincoli tra le varie attività: chiunque si presenti all'anfiteatro, anche solo per un paio di ore (o scegliendo un appuntamento specifico), potrà entrare nel vivo degli argomenti e delle attività senza l'esigenza di seguire tutti i momenti della giornata. Tre brevi camminate (da Pontechiale per l'ingresso al mattino, verso Pontechianale per il rientro al pomeriggio e una breve visita guidata alla diga prima di pranzo) "movimenteranno" il programma.



L'evento è coordinato da Andrea Caponnetto, già ideatore e promotore delle iniziative legate agli 80 anni della diga di Pontechianale. Vi collaborano, oltre alla Pro loco che allestirà la location immersa nella natura e curerà l'aperi-pranzo, la regista Erica Liffredo, l'editore Paolo Fusta, l'autore Luca Rota, il ricercatore Paolo Infossi, l'ingegner Stefano Basano di Enel.