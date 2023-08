Appuntamenti nella Granda per questa domenica di agosto

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Feste di paese e manifestazioni





A Cortemilia appuntamento con la Fiera Nazionale della Nocciola, un grande evento ricco di incontri culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, momenti dedicati alla tradizione e all’enogastronomia piemontese. Ed è anche un’ottima occasione per conoscere da vicino le eccellenze locali passeggiando tra le vie del centro storico. Oggi verranno allestite le bancarelle dove turisti e curiosi potranno trovare prodotti tipici del territorio con il mercatino “dla roba veja e antica” e l’esposizione delle macchine agricole. Da mezzogiorno aprirà Casa Nocciola, lo stand gastronomico della Pro Loco di Cortemilia. Alle 15.30 ci sarà la sfilata con il tradizionale lancio delle nocciole, le auto d’epoca, gli sbandieratori e i musici. Alle 16.30 partirà lo show cooking. Alle 19.30 aprirà nuovamente lo stand gastronomico, alle 21.30 Disco Inferno in concerto. La fiera proseguirà fino al 27 agosto. Info e programma completo: www.facebook.com/fieranocciolacortemilia





Fino al 21 agosto a Serralunga d'Alba si svolgerà la Festa d'estate. Oggi, domenica 20 agosto, è in programma alle 21 Langa's Got Talent, esibizione di cantanti, comici, artisti che si sfideranno in una gara piena di soprese e divertimento. Si potrà cenare con street food dalle 19. Lunedì 21 agosto alle ore 19.30 ci sarà la Cena dell'amicizia. Ingressi a tutte le serate gratuiti e si consiglia la prenotazione per le cene. Info: www.facebook.com/prolocoserralunga





Santo Stefano Belbo ospita la festa patronale di San Rocco. Oggi serata di liscio con “I Colibrì”, con cena su prenotazione a cura della Pro Loco, al costo popolare di 22 euro (bevande escluse). Lunedì 21 agosto i festeggiamenti si concluderanno con il grandioso spettacolo pirotecnico dalle 23. Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo





A Farigliano fino al 27 agosto andrà in scena la 72ª Festa del Bôn Vin. Questa domenica alle 21 i partecipanti potranno ascoltare la musica proposta dall’Orchestra Spettacolo “Giorgio Villani”. Sono in programma eventi per tutta la settimana fino al 27 agosto. Info: www.proloco-farigliano.it





A Govone fino al 23 agosto torna l’ottava Sagra della Lumaca con apertura dalle 19.30 dello stand enogastronomico con piatti della tradizione piemontese e piatti a base di lumache. Questa domenica e lunedì si susseguiranno le due grandi orchestre di liscio Francesca Mazzuccato e Matteo Tarantino, che faranno ballare sull'ampia pista in piazza Roma. Oggi sarà una giornata ricca di appuntamenti fin dal mattino, con la premiazione “Amico di Govone” presso la serra, raduno di auto storiche all’ombra del castello e al pomeriggio, presso piazza Roma, intrattenimento sportivo per bambini con Titans. Durante le serate ci sarà servizio bar e lo stand gastronomico sarà attivo fino a martedì 22. Info: www.facebook.com/prolocogovone





Si fa festa anche a Priocca. Fino a oggi, 20 agosto, è in calendario la Festa patronale di San Rocco e la 18° Sagra della Costata con serate enogastronomiche e musica live. Le specialità gastronomiche saranno rigorosamente preparate al momento dagli chef. L'apertura dello stand è alle 19.30, a seguire musica. Questa sera appuntamento con KIKKO e la Combricola del Blasco, per cantare insieme l'intramontabile repertorio di Vasco Rossi. Con loro ci sarà lo storico chitarrista di Vasco, Andrea Braido. Info: www.facebook.com/prolocopriocca





A Pocapaglia si festeggia San Giusto. Inizio oggi, domenica 20 agosto, con la nona edizione del Palio dei borghi. Alle 8.30 è in programma il raduno di auto e moto d’epoca, alle 11.30 l’aperitivo in piazza seguito dal pranzo, alle 15 il Palio dei Borghi e, alle 20, cena con la famosa porchetta di Tarcisio e finale dei Giochi. Lunedì 21 è prevista la cena dell’amicizia su prenotazione. Martedì 22 sarà protagonista una commedia a cura della compagnia teatrale I gava nate. Mercoledì 23, tutti in pista per ballare con la musica latino-americana dei Manos arriba, giovedì l’appuntamento sarà con la festa della leva 2005 e della preleva 2004. Venerdì 25 agosto, serata pizza cotta nel forno a legna e festa Mojito con il gruppo Abcd Band. Ultima giornata di festa, sabato 26 agosto, con la serata gastronomica itinerante “Pocapaglia sotto le stelle”, insieme ai Borghi. Alle 21 musica live con Sciarada Band e dalle 23 Dj set con Lorenzo a ingresso libero. Info e programma completo: www.facebook.com/PocapagliaProLoco





A Savigliano è festa della Madonna della Sanità, ricorrenza religiosa al Santuario con un programma ricco di eventi fino al 24 agosto. Oggi, domenica 20 agosto, dalle 10.30, raduno di trattori e trattoristi in collaborazione con l’associazione Trattori & Trattoristi di Murello. Alle 12.30, presso il padiglione coperto, pranzo agricolo su prenotazione con bollito misto e musica con le Bolle Blu. Dalle 15, aratura con trattori d’epoca, traino del peso. Iscrizioni gratuite su: https://bit.ly/sanita-agricola Alle 15.30 “Merenda in carrozza”, dalle 18.30, Apperò Agricolo, aperitivo in musica alla Sanità. Alle 21, live music con i John Deer, ad ingresso libero. Per tutta la durata dell’evento ci saranno le giostre del luna park, il banco di beneficenza, esposizioni ed eventi. Sarà attivo il servizio bar e, dalle 18.30, si potranno gustare pizze cotte nel forno a legna da “Marculin”, hamburger e piatti dello street food, oltre a birra e cocktails. Ci si può prenotare per i pasti anche online collegandosi a https://bit.ly/festadellasanita

Durante la festa si potrà come da tradizione visitare il museo degli ex voto, che raggruppa i quadretti donati alla Madonna “per grazia ricevuta”. Ingresso libero.

Programma completo su: https://estroverso.ovh/sanita/depliant-2023.pdf





Il "Ferragosto lungo" di Pontechianale regala a villeggianti e turisti occasioni di svago adatte a tutte le età e i gusti. Questa domenica è in programma il grande jazz in doppia versione, orario aperitivo e serale, in piazza del Municipio con il "Jazz&Dintorni Quartet": un repertorio che spazia dallo swing, al bebop, dall'hardbop al free jazz, con influenze culturali di bossanova e blues.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018





A Paesana, oggi, 20 agosto, sarà possibile fare un’esperienza di birdwatching con guida naturalistica al Bric Lombatera, sito di passaggio del Falco Pellegrino alle 10 con ritrovo al Rifugio Pian Munè. Durata circa due ore. Info: www.pianmune.it





Questo fine settimana Casteldelfino ospita la "Sagra del Miele e delle Erbe curative". Oggi saranno allestiti stands espositivi per l'intera giornata e ci sarà musica itinerante del complesso "Enrico Negro & Le nostre vigne". Info: www.facebook.com/casteldelfinoviva.proloco





Torna quest'anno la tradizionale festa patronale di "Sacra Famiglia" a Roccabruna. Il pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto, sarà dedicato alle funzioni religiose ed ai divertimenti popolari per grandi e piccini. La festa si concluderà lunedì 21 agosto, con polenta, gare di bocce e ballo liscio.

Info: pagina Facebook Associazione Turistica Proloco Roccabruna.





Alla Vallera, frazione di Caraglio, è in programma la festa patronale, fino a giovedì 24 agosto. La Proloco è pronta a preparare piatti prelibati. Nella serata di questa domenica protagonista sarà la Paella, accompagnata da sangria fresca, su prenotazione. A seguire musica con gli Starlights. Il mercoledì sera si terrà la tradizionale Sina per j'amis d'la Valera durante la quale verranno assegnati i numerosi premi della lotteria. Il repertorio musicale offre possibilità di divertimento per tutte le età: sul palco, si alterneranno party band, Dj e gruppi di ballo liscio. Giovedì, dalle 21.30 la serata sarà animata con il ballo liscio e anni 70-80 dal gruppo “Luca Panama Group” e alle 22.45 ci sarà il gran finale con lo spettacolo piromusicale. Info: www.facebook.com/ProLocolaVallera





Questa domenica, 20 agosto, a Monterosso Grana è in programma la settima edizione di Bodi Fest: mostra mercato gastronomica dedicata alla storica patata Piatlina e Ciarda delle Valli d'OC e dei prodotti tipici locali. Nel pomeriggio concerto dei “Lou Pitakass”.

Info: www.piatlinaeciarda.com/bodi-fest-2023.html

Sempre nel comune di Monterosso Grana è festa anche nella frazione Frise. Oggi alle 11 celebrazione della messa con processione; alle 15 giochi per grandi e piccini; alle 18 estrazione della lotteria e alle 20 la polenta sotto il tendone, seguirà serata d’intrattenimento.





A San Bernardo di Cervasca è festa patronale. Questa domenica, dopo la Santa Messa, alle 12.30 sotto il porticato, rinfresco offerto dai massari. Alle 20 cena a base di polenta, spezzatino, salsiccia, formaggio e dolce, solo su prenotazione. Serata musicale con “Cipo Sugar Band Live”, tributo a Zucchero Fornaciari e, a seguire, il Dj Nadir. Buon cibo e musica anche per lunedì 21. Info: pagina Facebook circolo Acli di San Bernardo.





La “Festa Patronale San Bernardo” andrà in scena a Roata Chiusani fino al 22 agosto con un ricco programma. Oggi al mattino la messa solenne con processione accompagnata dalla banda musicale, dalle 15 “Le Olimpiadi di Roata Chiusani per piccoli campioni” giochi per bambini e ragazzi con gli animatori ACR. Alle 17 Canta Roata 2023, alle 18 "Radunando" Raduno Statico di Auto, Moto e Ape, off-road presso il Campo Sportivo. Dalle 18 aperitivi e pizza non stop, a seguire, alle 21, serata di gioco con DR.WHY quiz e poi si ballerà con con Dj Ope. Info e programma completo fino al 22 agosto: pagina Facebook Proloco Roata Chiusani





Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps invita tutti alla Festa patronale di San Bernardo di Desertetto, frazione di Valdieri. Ricco il programma di oggi, 20 agosto: alle 11 la processione, seguita dalla Messa accompagnata dal coro delle voci bianche e dalle 12.30 ci sarà la tradizionale gran polentata presso l'area verde delle ex sciovie. Dalle 14.30, pomeriggio musicale in compagnia del gruppo musicale occitano QuBa Libre Trio e intrattenimenti popolari per tutti.

Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/20SanLorenzoDesertetto15





La Proloco di Sant'Anna e Terme di Valdieri propone per agosto tanti eventi. Questa domenica appuntamento con “Valle Gesso: in villeggiatura con i Savoia” dalle 14 alle 18. Tra personaggi in costume d'epoca e le narrazioni dei guardiaparchi del Parco Aree Protette Alpi Marittime e dei volontari FAI di Cuneo, sarà un'occasione per scoprire il rapporto tra i Savoia e i valligiani. Percorso della durata di 1 ora e 30 circa. Si chiude alle 18.30 con il concerto finale dei "Ciantùr d' Vudìer" nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna.

Info: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/valle-gesso-in-villeggiatura-con-i-savoia-17779





A Roccavione è in programma la festa patronale di San Magno. Per oggi è organizzata la processione con un antico carro agreste trainato da buoi sul quale un cittadino locale espone la “parlata” (fatti e misfatti accaduti durante l’anno) in lingua tradizionale.

Locandina su: www.comune.roccavione.cn.it





A Peveragno si festeggia San Magno nel segno del divertimento, della buona cucina e dello stare insieme. Oggi, domenica 20, alle 11 celebrazione della messa, quindi benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio dalle 15 giochi popolari, attrazioni per bambini e adulti ed esibizione di ballo dei maestri Antonio Zanfino e Antonietta Chiardola della scuola “Tonidance”. Alle 19 grande polentata fino ad esaurimento dei posti, poi serata danzante con l’orchestra “Marco e Deber band”. La stessa sera alle 21 gara a scala quaranta individuale e belotta a rilancio con accuso. Alle 22 l’evento centrale affidato a “Tanti trattori e San Magno”. Sotto il coordinamento del gruppo “Christmas tractor” di Beinette verrà dato vita a uno spettacolo di luci e lampeggianti. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno





Il borgo di Valcasotto è pronto per la festa patronale in onore di San Ludovico Re in programma per questa domenica. Sarà una preziosa occasione di aggregazione e comunità per i residenti, i villeggianti che da anni frequentano e sono parte integrante della piccola frazione pamparatese ma, soprattutto, per tutti coloro che, originari del luogo, colgono in questo evento un’occasione di ritorno. Alle 10.30 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, allietata dal canto del coro interparrocchiale. Alle 12.30 il via all’Antica Sagra della Polenta Saracena, organizzata dall’associazione Amici di Valcasotto e confermata nel prato ai piedi del borgo, presso la borgata Ghirardi, dove si potrà usufruire del comodo e ampio parcheggio vicino all’area della manifestazione. Come nelle passate edizioni, dopo la distribuzione dei prodotti tipici locali prenderà vita il “San Lis Party” con birra, cocktail e il dj set di Dj Rizla. Non è necessaria la prenotazione. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto





Spettacoli e musica





Il soprano cuneese Maria Rosaria Giraudi e gli archi del Trio Gauss saranno protagonisti del concerto che avrà luogo oggi, 20 agosto, alle 18 nella Chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì. Sarà possibile ascoltare partiture diverse per stile e per epoca, ma unite dalla voce e dal timbro degli archi. Accanto alla classica musica sacra di Mozart e a quella sempre sacra ma contemporanea di Anna Galliano trova spazio una versione per Trio d’archi di parte delle Variazioni Goldberg di Bach. Ingresso libero.

A Bra, presso i Giardini Belvedere, questa domenica il Progetto Emmaus porterà la consolle per l’intrattenimento musicale con Scalabrino DJ dalle 18. Tra le novità, ogni sabato e domenica del mese, dalle 18 alle 23, il pubblico potrà godersi un momento di ristoro presso il nuovissimo Chioschetto Belvedere, la cui realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Progetto Emmaus, che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Info: www.turismoinbra.it

A Boves torna “Vie di Jazz”, la kermesse musicale dedicata al mondo del Jazz.

Questa domenica, 20 agosto, alle 21 si chiuderà in bellezza con l’esibizione di Joyce E. Yuille, feat. Daniel Gorgone Trio. Oggi, all’Auditorium Borelli, dalle 16.00 alle 17.30 ci sarà la conferenza sul Jazz a cura di Claudio Sessa “Il suono del jazz. Un percorso storico sulle diverse immagini sonore assunte da questa musica durante i suoi cent’anni (abbondanti) di vita”. Alle 18, fino alle 19.30 è in programma il concerto "Tenco in Jazz!” di Nino La Piana con il suo quartetto. Un omaggio alla grande musica del cantautore Luigi Tenco. Saranno allestite due mostre con scatti del mondo del jazz. Info: www.facebook.com/viedijazz





Proseguono gli appuntamenti con i “Pomeriggi in Musica” a Murazzano alle 17 al Santuario della Madonna di Hal. Oggi, domenica 20 agosto, si esibirà il “Trio musicale albese”, il 27 il coro “Laeti cantores” e domenica 3 settembre “Belaben 2.0” in piazza Umberto I.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano





Questa domenica, 20 agosto, dalle 17 alle 18, nel parco forestale del Roero, a Sommariva Perno, si terrà il 4° “appuntamento con la storia” con protagonista Giuseppe Garibaldi ed il suo ultimo amore, ovvero la terza moglie Francesca Armosino.

L’attrice torinese Patrizia Camatel della casa degli Alfieri si calerà nei panni di Francesca Armosino, raccontandone la vita e lo farà, avendo di fronte il generale in carne e ossa.

Il racconto sarà alternato da musiche popolari di fisarmonica, fino all’aperitivo offerto da Roero Verde 2.0. L’ingresso principale del Parco Forestale del Roero si trova in località “Cascina del Mago” di Sommariva Perno; vi si accede dalla statale Alba - Torino nel tratto all’estremo confine tra il Comune di Baldissero d’Alba e quello di Ceresole d’Alba, oppure dal centro abitato di Sommariva Perno, salendo per i boschi, percorrendo la strada comunale dell’Aiatta. L’evento è gratuito. Info: https://parcoforestaledelroero.it/domenica-20-agosto-2023





A Lagnasco inizia il Festival cultural-musicale con l’obiettivo di portare la necessaria attenzione sui Castelli Tapparelli d’Azeglio. Questa domenica è previsto un doppio appuntamento ad ingresso gratuito. Alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo “I promessi sposi”, un modo inconsueto di guardare al grande romanzo di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della sua morte, nel castello che fu di suo genero. Riscrittura e riflessioni insolite a cura di Silvio Pautasso; l’incontro con l’autore sarà moderato da Paolo Persico, medico appassionato di storia ed ex sindaco, che durante le sue legislature a cavallo degli anni 2000 avviò il primo grande cantiere di recupero dello storico maniero, ed impreziosito dalle letture affidate all’attore Mario Bois.

Alle 21.30 appuntamento con “Favole al cinema”, un concerto con proiezioni delle migliori colonne sonore di Nino Rota. Le interpreteranno, con la regia del direttore artistico Luigi Giachino, il flauto di Giuseppe Nova, il violino di Andrea Bertino ed il contrabasso Giorgio Botta, tre musicisti di indiscussa fama internazionale. Info: www.facebook.com/antidogmamusica e www.comune.lagnasco.cn.it





A Niella Tanaro prosegue la ricca programmazione concertistica della XXIX edizione di “Musica sull’Aia”, la rassegna musicale a carattere culturale, che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Il programma continuerà questa domenica, alle 21, presso Aia Beccaria, località Poggio con “Naviganti e Sognatori”, concerto tratto dall’ultimo disco di Luca Falomi, chitarrista genovese, Alessandro Turchet, bassista friulano e Max Trabucco, batterista e percussionista veneziano. Con il loro progetto racconteranno un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima. Info: www.musicasullaia.it





Prosegue la stagione concertistica I suoni della Pietra che durerà fino all'17 settembre. Oggi, domenica 20 agosto, appuntamento a Pezzolo Valle Uzzone alle 21.15 con il Gipsy Friends Trio.

Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi





Castelli aperti





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Busca il Castello del Roccolo, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi che si svolgono presso alcune di queste strutture su: www.castelliaperti.it





Questa domenica, 20 agosto, alle 16.30 e 17.30 i Musei di Saluzzo propongono un tour panoramico alla scoperta dei camminamenti di ronda della Castiglia e della sua lunga storia con, a seguire, possibilità di consumare un aperitivo accompagnato da un tagliere di prodotti del territorio selezionati dal Ristorante Caffetteria La Castiglia.