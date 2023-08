Skiroll - CdM: Becchis non si batte! Vittoria nella 200m sprint di Madona. Terzo Michele Valerio.Sordello ottava tra le donne

Altra sprint, altro giro, altro regalo. Per parafrasare una celebre frase di un noto telecronista di basket, è quello che succede quando Emanuele Becchis scende in campo nella "sua" gara: la sprint.

In Lettonia, a Madona, seconda tappa della CdM di skiroll svoltasi nella seconda parte di gara sotto una battente pioggia, lo spartito non cambia: miglior tempo in qualificazione e finale vinta con assoluta facilità. Il tassametro viaggia a undici affermazioni consecutive nel format.

Completano il podio il padrone di casa, Lauris Kaparkalejs (terzo in qualifica) e l'altro azzurro Michele Valerio (brillante secondo al taglio) che conferma la posizione della gara inaugurale di Schuchinsk. In ottica classifica generale, il leader Dellagiacoma (decimo) rosicchia qualcosa su Tanel (dodicesimo). Da sottolineare come i primi cinque posti della overall siano ad appannaggio degli azzurri con Valerio e Masiero al quarto e quinto posto.

Tra le donne, stesse protagoniste della sprint inaugurale: a prevalere è ancora la norvegese Julie Henriette Arnesen davanti al duo svedese Linn Soemskar (terza un mese fa) e Jackline Lockner. Elisa Sordello non replica la buona prova in Kazakistan e chiude ottava.