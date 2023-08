Consegnato alla Corale 'La Bisalta' il premio 'Amico di Govone' [VIDEO]

Il premio 'Amico di Govone' 2023 è stato assegnato stamane, domenica 20 agosto, ai componenti del sodalizio musicale 'La Bisalta' e consegnato durante un’affollata e festosa assemblea presso la 'Serra'.



A riceverlo il presidente e decano della corale Mario Baracco, il direttore Cesare Cravanzola e i 20 componenti del gruppo, sorto nell’immediato secondo dopoguerra come Schola Cantorum e diretta all’epoca dal maestro Domenico Cantamessa.

La lunga storia della corale, che negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni e vinto decine di premi è proseguita in seguito sotto la direzione dei maestri Teresio Cantamessa e dal 1985 di Cesare Cravanzola.Il premio 'Amico di Govone' è stato istituito nel 1995 e negli anni ha assunto sempre maggior importanza, anche per la valenza di amicizia e unione che porta con sé.Il presidente della commissione Massimo Marescotto ha sottolineato come nell’assegnare alla Corale 'La Bisalta' il premio 2023 non ci siano state discussioni, con un accordo immediato e unanime sulla destinazione dell’onorificenza.Con l’occasione si è congedato dai suoi concittadini il sindaco, dimissionario in seguito alla vicenda del progetto di impianto produzione Biometano in frazione Canove. Durante la cerimonia ha dichiarato: “”.Nei prossimi giorni la Prefettura dovrà occuparsi del commissariamento fino alle prossime elezioni nella primavera 2024.