Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì: la numerazione ufficiale per stagione 2023/24

Mancano 49 giorni all'inizio del Campionato di A2, che per la Lpm Bam Mondovì vorrà dire trasferta in casa dell'Hermaea Olbia. A proposito di numeri, il Puma questa mattina ha reso nota la numerazione ufficiale per la stagione 2023/24.

Le pumine, comprese le nuove arrivate, in gran parte hanno confermato il numero con cui hanno disputato l'ultima stagione. I pochi cambiamenti riguardano il libero Agata Tellone, passata dal 12 al 16, la banda statunitense Kristin Lux, che dopo aver indossato in Finlandia la maglia numero 2, ora avrà il 3.

Ritorno al passato anche per la giovane Bianca Lapini, lo scorso anno a Firenze con il 17, ma che a Mondovì riavrà il numero 7. Infine nuova numerazione anche per Alessia Marengo, che dal 14 è passata al 5. Per il resto numeri tutti confermati, compreso il 17 di Clara Decortes.

Ecco il comunicato della Lpm Bam Mondovì:

E’ arrivato il momento di dare i numeri!

Anche quest’anno siamo pronti ad annunciare i numeri che le nostre dodici pumine indosseranno sul campo da gioco. Le ragazze di coach Gazzotti sono pronte per la preparazione fisica e tecnica, insieme allo staff della LPM BAM Mondovì.

2 Veronica ALLASIA

3 Kristin LUX

5 Alessia MARENGO

6 Salimatou COULIBALY

7 Bianca LAPINI

10 Alice FARINA

11 Valeria PIZZOLATO

12 Laura GRIGOLO

13 Chiara RIPARBELLI

16 Agata TELLONE

17 Clara DECORTES

18 Miriana MANIG