"Grazie a chi mi ha soccorso in montagna: un gesto d'attenzione sorprendente"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il ringraziamento di un nostro lettore imperiese, soccorso durnate un'escursione in montagna il giorno di Ferragosto.



***



Gentile Direttore,

vorrei approfittare di questo canale per ringraziare l'elisoccorso della Regione Piemonte che a Ferragosto è intervenuto al Lago del Viej del Bouch di S. Giacomo di Entracque in aiuto al sottoscritto, Renzo Schenardi di Imperia.



Intrapreso il sentiero per il ritorno a valle poco prima delle 12, scendendo un gradone, una pietra instabile mi ha causato 'un crack' nel ginocchio destro, con inevitabile dolore che mi impediva di proseguire. Soccorso da una coppia - che ringrazio così, non avendone rilevato i nomi - la quale mi ha somministrato ghiaccio spray sull'arto e un antidolorifico. Dopo circa 10' mi sono rimesso - molto claudicante - in marcia ma, dopo pochi metri, sono piombato a terra riportando una profonda ferita all'arcata sopraciliare sinistra.



A quel punto sono stato fatto sdraiare in riva al lago e i presenti si sono tutti adoperati - è il caso di dirlo - col cuore in mano! Risultava però impossibile chiamare il Soccorso Alpino in quanto la zona era completamente "senza campo" per ogni tipo di operatore telefonico, Emergenza compresa. La coppia che era intervenuta per prima si incamminava subito verso valle per poter lanciare l'allarme ma occorrono - credo - circa due ore per arrivare a S. Giacomo. Erano presenti al lago due o tre dottori e un'infermiera, che mi ha subito medicato, rammaricandosi - quest'ultima - di non avere i punti necessari per suturare la ferita. Nel frattempo un'altra signora aveva estratto, dal suo zaino, un grosso drappo scuro con il quale mi è stato costruito un riparo dal sole ferragostano.



In attesa dell'elicottero io ero cosciente e chiaccheravo con gli 'amici soccorritori' e con altri escursionisti che si fermavano a domandare cosa fosse successo. Sopraggiunto poi un ragazzo francese dotato di telefono satellitare, chiamava la sua compagna rimasta a Entracque chiedendole di avvisare il Soccorso Alpino. Può essere che, essendo trascorse circa due ore anche la coppia discesa fosse arrivata e avesse potuto lanciare l'allarme: questo non l'ho ancora capito. Sta di fatto che dopo 15/20 minuti l'elisoccorso ha iniziato a rombare nella vallata e poco dopo era sopra di me, pronto a calare altri soccorritori, professionisti e molto professionali, che mi hanno prestato le cure del caso, issato a bordo e trasportato al S. Croce di Cuneo, dove sono poi rimasto due giorni, cucito con sei punti all'arcata sopraciliare, in attesa - che tutt'ora continua - di conoscere il vero danno: quello subito dal ginocchio destro.



Tutto il racconto affinchè ognuno si possa riconoscere nell'opera che ha prestato a mio favore, anche coloro che si sono adoperati in qualcosa che non ricordo ma che sicuramente ho apprezzato.



Approfitto dunque per ringraziarvi tutti per la solidarietà, il buon cuore che avete avuto verso di me, che sinceramente - in un mondo così malato - mi ha colpito e spero anche contribuisca a migliorare me stesso nei rapporti verso il prossimo. Anche se - onestamente lo ammetto - pauroso come sono, non so se avrei avuto il coraggio di fare ciò che avete fatto tutti Voi nei miei riguardi.