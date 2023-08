Alberto Ribezzo tra i “finisher” al suo primo IronMan a Vichy

Domenica emozionante per la Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo. In Francia, a Vichy, si è svolta la tappa del circuito internazionale IronMan, dove Alberto Ribezzo tentava la sua prima “avventura” sulla distanza più lunga: 3.8 km a nuoto, 180 km in bici e 42 km finali di corsa. Ottime le condizioni meteo, anche se l’acqua calda non ha consentito l’utilizzo della muta rendendo ancora più faticosa la gara. Per Ribezzo missione compiuta in 14h02’25” che gli valgono la 26ª posizione di categoria e la 269ª assoluta.

“Avere sul posto la mia famiglia e il mio amico e allenatore Fabrizio Moscarini ha fatto la differenza, soprattutto nella frazione di corsa quando le forze e la testa iniziano a mancare un po’: li ringrazio davvero di cuore. Per chi come me non è un atleta, è una soddisfazione immensa che condivido con tutti i miei compagni di squadra e con la società che mi hanno sostenuto in ogni modo possibile” questo il primo commento di Alberto di rientro dalla Francia.

Gli impegni internazionali non sono terminati per la squadra monregalese. Il prossimo week end infatti, si svolgerà a Lathi in Finlandia il World Championship su distanza 70.3 (1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa) a cui Nadia Porta si è qualificata grazie ad una super prestazione a giugno all’Ironman 70.3 di Nizza. Una prima vetrina mondiale per la Triatletica Mondovì a riempie di soddisfazione la nuova coordinatrice Maura Messori e l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo di cui la sezione triathlon fa parte.

Triathlon Osiglia – 12 Agosto

Dopo 3 anni di stop Osiglia ha nuovamente ospitato l’oramai nota gara di triathlon sprint organizzata dalla società Savona Triathlon. Al via tre quote rosa della Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo. Shara Giuliano in poco più di un’ora (1h09’30”) si è classificata 2ª di categoria con un’ottima frazione di bici caratterizzata da una prima discesa molto tecnica e, dopo una 15ina di km misti, da una dura salita. Alle sue spalle Maura Messori con 1h14’50”, tempo che le è valso il secondo gradino di categoria SF3 sfruttando al massimo il suo pezzo forte (il nuoto) ed infine Silvia Dray che con il tempo 1h23’46” ha chiuso al 4° posto di categoria.

Da registrare il ritiro per Pasquale Marino tra gli uomini.