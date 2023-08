Auto "normali", prezzi "da corsa": in 20 anni, in Piemonte, la macchina nuova è diventato un lusso

Tradotto in cifre, il prezzo medio delle 10 auto nuove più vendute è passato dai 10.590 euro di 20 anni fa ai 21.040 del 2023 (per le elettriche si parla addirittura di 35.130 euro), mentre i redditi familiari netti medi sono aumentati in misura nettamente inferiore, da una media regionale mensile di 2.317 a 2.840 euro.

In questo contesto il mercato dell’usato si conferma la soluzione ideale per chi cerca vetture di nuova generazione, di segmento superiore o con dotazioni maggiori, ma a un prezzo più contenuto e in linea con le proprie tasche. “Il costo di un’auto nuova è quasi raddoppiato negli ultimi vent’anni. Una situazione verificatasi sicuramente per via di molti fattori, fra cui i nuovi investimenti in Ricerca & Sviluppo e l’incessante integrazione di nuove tecnologie sui veicoli in vendita, che sono andate a migliorare e ottimizzare anche le auto di livello base, fornendo quindi al consumatore una scelta sempre più premium anche nei livelli più accessibili - spiega Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 -. Un altro cambiamento importante è stato apportato nel campo della sicurezza, per cui le auto di oggi hanno molte più funzioni dedicate alla salvaguardia dei passeggeri, e molte di queste sono diventate oggi una dotazione irrinunciabile".