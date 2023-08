"Bert era felice qui, apprezzava la vostra amicizia": il messaggio della famiglia del medico olandese per Montaldo Mondovì

Con queste parole, sabato sera, il signor Duco, un olandese amico della famiglia di Lambertus Ter Host, "Bert" come tutti lo chiamavano a Montaldo, è intervenuto nel corso della processione tradizionale che si svolge ogni anno nella borgata di Roà Piana per ricordare l'amico.

"Cari amici e vicini, sono contento che siamo qui insieme per ricordare Bert. È ancora troppo pesante per la famiglia stare qui, ma mi hanno chiesto di leggervi un messaggio".

"Cari vicini e cari amici di papà, è un conforto che questa sera ricordiate la scomparsa di nostro padre e del vostro vicino. Bert era felice in Montaldo Mondovì e ha apprezzato la vostra amicizia. Sappiamo che molti di voi hanno assistito all'accaduto e hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Speriamo di incontrarvi in futuro e sappiate che il nostro caro Bert ha apprezzato la vostra amicizia. Siamo grati per tutto il lavoro della polizia e speriamo di ricevere presto risposte".

Una grande ferita per la comunità montaldese che apprezzava molto Bert che da circa quattro anni trascorreva le sue estati nella borgata, ristrutturando la casa che aveva acquistato.