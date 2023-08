Il castello di Serralunga piace sempre di più: + 10% di visite. "I turisti amano viaggiare nel tempo"

Sarà la sua eleganza, il suo stile unico o la storia che nasconde: il castello di Serralunga affascina sempre di più. In un anno le visite sono cresciute del 10%, con un buon equilibrio tra Italia ed estero, come ci spiega Massimiliano Romanelli, archeologo e guida refente del maniero. "Durante tutto l'anno abbiamo una costante presenza di turisti italiani, che arrivano da Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana e dal centro Italia. Si tratta di un un turista che viene a visitare il maniero, soprrattutto in coppia. D'estate e durante le festività ci sono molte famiglie, mentre la maggioranza dei visitatori arriva in autunno in concomitanza con la vendemmia e la Fiera del Tartufo ad Alba, con gruppi organizzati soprattutto nei fine settimana".

Ovviamente buona parte del bacino di visitatori arriva dall'estero, a partire da luglio. "Negli ultimi anni c'è una buona presenza di turisti stranieri, soprattutto di provenienza nord Europa, con tanti visitatori dalla Svizzera, Germania, ma anche e sempre più dalla Francia, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia e Norvegia, oltre agli immancabili turisti dagli USA, e una crescita di ospiti da Australia, Canada e paesi dell'est Europa. In estate gli stranieri apprezzano molto la bellezza dei nostri borghi, la tranquillità che possono trovarvi oltre al connubio cibo-vino, volano dell'economia turistica della zona", prosegue Romanelli.

Ma qual è il segreto di questo castello? "I visitatori sono colpiti dall'elegante architettura del maniero, unico esemplare su suolo italiano di castello donjon francese: un tempo un simbolo di potere e prestigio per la potente famiglia Falletti, oggi i visitatori rimangono affascinati dalla sua mole così verticale e dalla storia raccontata dalle guide. Si torna nel passato quando il castello veniva usato dai Falletti per il controllo delle loro terre agricole e per l'amministrazione del territorio. Il punto in assoluto più bello è l'ultimo piano, dove, nelle giornate terse e limpide si gode di una vista unica e spettacolare a 360° sulle Langhe e sull'arco alpino", aggiunge la guida.

Ci sono anche altri momenti molto apprezzati dai visitatori. "'Il castello segreto' che permette di scoprire parti del castello di norma non accessibili durante le normali aperture e 'Serralunga Wine Night', due serate, che si sono svolte a luglio, in cui era possibile visitare il castello in tardo pomeriggio e sera, degustando inoltre i vini dei produttori del paese negli splendidi spazi esterni", conclude Romanelli.