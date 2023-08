Faranno ritorno in patria i resti del militare monregalese Adolfo Vietto, morto nel campo di sterminio di Dortmund

Sta per fare rientro in patria Adolfo Vietto, militare italiano, morto per tubercolosi e stenti in un Campo di Internamento di Dortmund, in Germania.

Nato a Mondovì il 4 giugno del 1924, visse prima in via Vico e poi in via Gallo, dove nel 2022 è stata posata la taghetta della memoria in suo ricordo (leggi qui), Di famiglia di fornaciai, emigrò, nel 1935, a Dogliani, ove viveva in rione Castello.

Grazie al lavoro e alle ricerce dell'onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, su incarico di Aldo Vietto, taxista di Mondovì, nipote del Fante Adolfo Vietto, sono state avviate le ricerche tramite l’Onorcaduti del Ministero della Difesa al fine di predisporre le varie procedure per il rientro dell’urna con i suoi resti mortali in patria.

A breve ritornerà a Lequio Tanaro, dove riposerà nella tomba di famiglia, a fianco del fratello Giuseppe, che vestì la divisa degli Alpini, durante la terribile Campagna di Russia e fu uno dei pochi reduci tornati da quelle sterminate terre.

ADOLFO VIETTO

Arruolato nel 43° Reggimento Fanteria, di stanza ad Alba, durante una Licenza fu rastrellato dai nazisti e internato nel Campo di Dortmund, ove morì il 9 giugno 1944, pochi giorni dopo il suo ventesimo compleanno. Sepolto nel cimitero locale, nel Campo 2 – Tomba 92, venne poi traslato nel Cimitero Militare Italiano di Francoforte sul Meno, nel Riquadro M, fila 1 – Tomba 1.

Il caduto fu uno degli Internati Militari Italiani, calcolati in 600 mila, eroi senza saperlo, che rifiutarono di prestare giuramento alla insensata Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Alcuni lo fecero con matura convinzione, per non aderire alle insane ideologie naziste. Molti per rispettare l’impegno verso la Patria, che nei reparti militari insegnavano dovesse essere il Giuramento al Re, capo della nazione. Rinchiusi in Campi, che nulla avevano di diverso da quelli per Deportati politici e razziali, a migliaia morirono per fame e malattie non minimamente curate. Purtroppo la loro tragedia troppo poco è tenuta presente dalla nostra nazione e dai cittadini, che spesso ignorano gli atti di vero eroismo.

Adolfo Vietto è già ricordato a Mondovì Piazza, presso la sua ultima abitazione monregalese con una “pietra d’inciampo”, il significativo segno di memoria per i morti in Campi gemanici.