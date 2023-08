Grande partecipazione a Roburent alla messa officiata da monsignor Marini, maestro delle cerimonie papali

Una folla grande e festosa a Roburent, con i residenti della Parrocchia di San Siro, e moltissimi villeggianti, specie genovesi, convenuti da vari centri della vallata, ha accolto mons. Guido Marini, per la sua annuale visita al paesello che lo accolse in villeggiatura da ragazzino.

Assistito liturgicamente dall’Arciprete don Olivero e dal Diacono Luca Borsarelli, dopo un saluto cordiale del rappresentante della Parrocchia, Romolo Garavagno, che ha espresso “Grazie Eccellenza, per questa Sua visita a Roburent. Grazie particolarmente perché ha voluto non mancare all’annuale appuntamento religioso, in un momento per Lei tanto doloroso. Consenta che anche noi possiamo esprimerLe la nostra commossa partecipazione al lutto, attraverso una sincera preghiera per l’anima del Suo parente, ora in cielo e vicino a noi nella Comunione dei Santi, come ci insegna la nostra Fede Cattolica. E’ ammirabile il Suo attaccamento alla nostra comunità, conservato fin da quando ragazzino passava qualche tempo in Codevilla, ammirato dalla personalità del nostro Arciprete don Domenico Ferrero, che, probabilmente , fu spunto per il fiorire della Sua vocazione. I Suoi molteplici e sempre più importanti impegni Pastorali, che La hanno portata da incarichi già prestigiosi a Genova, fino in Vaticano, al fianco di due Papi, ed ora alla guida della importantissima Diocesi di Tortona, non La hanno allontanata da noi, quindi è doveroso esprimere tutta la nostra sincera riconoscenza”.

Èseguita una omelia di profonda caratura teologica. Infine un momento di cordialità e ricordo, al Presule che svolse attività pastorale nel capoluogo ligure e poi in Vaticano a lato, per il servizio liturgico, del papa Benedetto XVI° e del papa Francesco, che lo ha nominato alla guida della Importantissima Diocesi di Tortona. Il Vescovo ha voluto pure soffermarsi a pregare nella Cappella della Neve, in Codevilla, ove frequentava Messa da giovanotto, visitando pure una ammalata, conoscente di antica data.