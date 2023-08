I Commedianti Niellesi in scena in piazza Giondo con "Sarto per signora"

Giovedi 24 agosto alle 21 I Commedianti Niellesi replicheranno la loro commedia “Sarto per Signora”, di Geoges Feydeau, sulla piazza comunale Oreste Giondo in occasione della “Festa del Pane” prevista per domenica 27 agosto per tutta la giornata.

Dopo le precedenti recite in varie località dei dintorni, la serata di giovedì 24 agosto sarà una replica richiesta da più parti ed in particolare dai “turisti niellesi” presenti solo nel periodo estivo e voluta dal nostro Sindaco, Mario Mina, quale anteprima della festa del pane del successivo 27 agosto.

La commedia narra le vicissitudini del dott. Scopetta che, per mascherare le sue tresche amorose, deve anche fingersi sarto per signora; il contorno dei vari personaggi rende la scena allegra e divertente in tre atti per una durata complessiva di circa 90 minuti.

Vista la serata particolare nella piazza dove i “ragazzi” della nostra età trascorrevano insieme le serate estive con giochi e competizioni, ci sembrerà di ritornare, per un momento, a quelle date spensierate ed uniti.

Come tutti gli anni, noi Commedianti, dedichiamo una serata devolvendo parte dell’incasso in beneficenza e questa volta sarà a favore del “Centro ricerche per i tumori di Candiolo”, per cui vi invitiamo a presenziare numerosi.

In caso di maltempo la rappresentazione si terrà nel teatro della Sala Polivalente presso l’area sportiva in Via Lesegno.

Vista la larga disponibilità di sedie che la piazza avrà, non si effettueranno prenotazioni anticipate.