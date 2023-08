Migranti e stagionali ad Alba, affidata la gestione delle docce pubbliche di piazza Prunotto

Stagionali e migranti un tema di stretta attualità nazionale, ma che ad Alba, complice anche la chiusura ad agosto del Centro di prima accoglienza di via Pola, diventa ancora più delicato e richiede soluzioni concrete immediate.

Venerdì il sindaco Carlo Bo ha incontrato il vescovo della Dicesi, monsignor Marco Brunetti con l'obiettivo di "trovare una soluzione di accoglienza per i migranti in città, favorendo la collaborazione tra tutte le istituzioni civili, religiose, economiche, in particolare il mondo agricolo, il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero e le forze dell’Ordine che negli anni hanno conosciuto il problema in modo diretto".

Sabato è stato il collettivo Mononoke a organizzare un corteo solidale per porre l'accento sulla situazione "di almeno 30 braccianti e migranti che, dopo la chiusura del Centro di accoglienza di via Pola, che riaprirà solo a settembre, si sono ritrovati a dormire per strada, senza un riparo, docce o cucina".

Oggi è intervenuto l'assessore alle Politiche Sociali Elisa Boschiazzo con una novità e la conferma di un approccio poco appariscente. "Continuiamo a presidiare il territorio e a seguire la situazione. Lo facciamo in silenzio, senza slogan e stando al fianco di tutte le persone coinvolte. Ragioniamo, cercando di offrire soluzioni concrete e servizi. Ora abbiamo affidato la gestione delle docce pubbliche in piazza Prunotto all'Associazione Culturale Immigrati ad Alba, che ringraziamo per la disponibilità. Si tratta di un servizio fondamentale, le docce sono state risistemate poco tempo fa. In settimana faremo il punto della situazione con il sindaco Carlo Bo, usando il solito approccio costruttivo e pratico, cercando soluzioni concrete con tutti gli attori interessati".

L'ingresso alle docce in piazza Prunotto è gratuito e ha il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 21, il sabato dalle 15 alle 17. Aggiunge Abdelkhalek Elbounadi, presidente e fondatore di Acia (Associazione Culturale Immigrati Alba). "Il servizio è rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno, non solo ai migranti del Centro di prima accoglienza. Ci stiamo preoccupando di sostenere e di ascoltare le persone senza fissa dimora, cercando anche di calmare gli animi. Speriamo che le istituzioni coinvolte riescano a trovare una soluzione in tempi brevi".