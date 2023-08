Mondovì, lavori in via Moglie e Tortora. Per via Marchese d'Ormea atteso progetto esecutivo e l'ok della Soprintendenza

Sono a buon punto i lavori presso strada delle Moglie e via Tortora, come annunicato negli scorsi giorni dall'amministrazione comunale.

"In strada delle Moglie mettiamo in sicurezza la sede stradale - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - dopo gli eventi calamitosi del luglio 2022: siamo particolarmente soddisfatti, oltre che grati al Dipartimento Tecnico e ai professionisti incaricati, per la velocità nella progettazione, nell'espletare le fasi di gara e nell'avvio del cantiere: con un investimento di 70mila euro, sostenuto dalla Regione Piemonte, rispondiamo a una necessità creatasi a seguito di un evento meteorologico estremo e alle esigenze espresse dai cittadini della zona anche attraverso il Consigliere Enrico Priale, che parimenti ringrazio".